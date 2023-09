Un clochard di origine francese di 78 anni è morto questa mattina nell’incendio di un’abitazione in piazza del Duomo a Como. L’uomo la notte scorsa ha dormito all’interno di alcuni locali sfitti che aveva occupato, al piano terra di un vecchio edificio che si affaccia su un vicolo a fondo cieco. Per cause non ancora accertate, nel locale, pieno di masserizie, è divampato un incendio. All’arrivo dei vigili del fuoco, è stato trovato il corpo ormai carbonizzato. I pompieri hanno evacuato una donna ipovedente che vive al secondo piano della palazzina, mentre tutto l’edificio è stato sgomberato. Sono in corso accertamenti per chiare le cause dell’incendio, con tutta probabilità accidentali. Il clochard aveva fatto parlare di sè nei giorni scorsi quando, dopo avere pranzato in un ristorante, si era rifiutato di pagare e si era barricato in un appartamento in ristrutturazione, sempre in piazza del Duomo, in un edificio vicino a quello in cui è morto stamani.