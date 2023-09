Affitti brevi, Sala ‘deluso’ dal governo chiede una vera stretta

Your browser does not support the video tag.

“Siamo un po’ delusi da quello che sembra essere deciso dal Governo, perché ormai c’è un decreto legge in preparazione sugli affitti brevi. Lo dico arrivando da New York, dove si può affittare il proprio appartamento solo se ci si vive e lo si affitta nei tempi liberi, qui siamo esattamente al contrario. Ora, ci sarà una via di mezzo, però evidentemente non c’è la volontà di identificarla”: lo ha detto il sindaco Sala a margine della presentazione della nuova maglia dell’Olimpia Milano, tenutasi questa mattina a Palazzo Marino, a proposito dell’incontro che si terrà oggi pomeriggio tra il sindaco, i rettori delle università milanesi, le associazioni studentesche, i rappresentanti di Regione Lombardia e Città Metropolitana per affrontare il tema della residenzialità studentesca e illustrare le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale. “A Milano abbiamo ad oggi, da quello che capiamo, circa 23mila appartamenti in affitto breve – ha poi aggiunto, spiegando che “se gli appartamenti in affitto generale, come ci risulta, sono intorno ai 100mila, è una percentuale che non esiste”. “Adesso, realtà liberiste come quella americana e come quella newyorkese hanno la forza di imporre dei vincoli, quindi non credo che sia scorretta la nostra richiesta di una regolamentazione che vada a tutelare gli affitti a lungo termine” ha poi concluso.