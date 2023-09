Incendio in un’abitazione, muore un pensionato

Un uomo di 73 anni è morto in un incendio divampato intorno alle 2.30 in un appartamento di via Labiena a Laveno Mombello (Varese). L’abitazione, intestata alla sorella del 73enne, era in uso alla vittima. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento: non è escluso che le fiamme siano scaturite da una candela lasciata accesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare: quando i soccorsi lo hanno raggiunto era già morto soffocato dal fumo, probabilmente nel sonno.