Scuola per tutti, la raccolta di Milano Sospesa

La scuola sta per iniziare e tutte le famiglie sono alle prese con l’acquisto del materiale: quaderni, astucci, pastelli, pennarelli, libri. Le spese sono davvero elevate e non tutti ce la fanno. Per questo, Milano Sospesa ha avviato una raccolta di materiale scolastico da distribuire alle famiglie in difficoltà.

“Milano sospesa” è una realtà creata dal basso, nata nel quartiere Vigentino due anni fa dopo il maxi rogo alla Torre dei Moro di via Antonini, con l’obiettivo di raccogliere beni di prima necessità per le famiglie sfollate. Passata l’emergenza, è rimasta attiva continuando a raccogliere oggetti donati da cittadini e consegnandoli a chi ne ha necessità.

Ascolta l’intervista a Michela Stassano di Milano Sospesa