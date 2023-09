BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo dei vantaggi come i fondi comuni di Next Generation Eu, dobbiamo però collaborare molto strettamente tra i governi europei e dobbiamo trovare un accordo entro la fine dell’anno. Questo ci aiuterà ad affrontare questo periodo di rallentamento”. Lo dice il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, in merito alla revisione al ribasso delle stime sulla crescita.

