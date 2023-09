Quattordicenne picchiato e rapinato a Crema, denunciati tre minori

Concorso in rapina aggravata: è l’accusa di cui devono rispondere tre ragazzini (di 14, 15 e 16 anni, tutti residenti nel Cremasco), denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia e ritenuti gli autori di un agguato lungo viale Santa Maria a Crema, in provincia di Cremona. Lì, dopo aver avvicinato un gruppo di coetanei, derisi e provocati, hanno isolato e accerchiato un 14enne e dopo averlo colpito con pugni al volto gli hanno rubato il cellulare e il portafogli. La fuga del branco è stata breve: gli agenti di una volante hanno intercettato due dei coinvolti poco lontano dal luogo dell’aggressione: uno di loro aveva un coltello a serramanico ed è stato anche indagato per porto di arma bianca. Il terzo è stato incastrato passando al setaccio i filmati registrati dal circuito di videosorveglianza. Secondo le indagini, i tre avrebbero anche minacciato la vittima con l’obiettivo di fargli ritirare la denuncia.