Aeronautica Militare: il centenario a Palazzo Pirelli

Sarà Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, il “cuore” delle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare in Lombardia. Un programma intenso che si aprirà lunedì 11 settembre alle ore 10.45 con il sorvolo delle Frecce Tricolori su Milano e, in particolare, intorno a Palazzo Pirelli e a Palazzo Lombardia: un passaggio che durerà complessivamente una decina di minuti. “L’Aeronautica Militare – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, presentando oggi le iniziative celebrative a Palazzo Pirelli– ha deciso di ‘regalare’ il tricolore a Milano e alla Lombardia. Il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Milano e sul Pirellone lunedì prossimo, infatti, sarà un omaggio alla nostra Regione, alle nostre istituzioni e ai lombardi. Palazzo Pirelli, che con i suoi sessant’anni è un po’ più “giovane” dell’Aeronautica Militare, è un simbolo dell’innovazione, del saper fare e del coraggio dei lombardi. Il Pirellone quando fu pensato e costruito era un edificio visionario quanto bastava per far intravedere il futuro. Caratteristiche che raccontano bene anche la storia centenaria dell’Aeronautica Militare”. La mattinata di lunedì si aprirà alle ore 10 con i saluti istituzionali al Belvedere Jannacci del 31° piano di Palazzo Pirelli. Interverranno il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Gen. S.A. Francesco Vestito, Comandante della 1a Regione Aerea di Milano. “Il sorvolo della città di Milano delle nostre Frecce Tricolori, a ridosso del recente open day dell’Aeroporto Militare di Linate e di altri eventi celebrativi, rappresenta un ulteriore riconoscimento che l’Aeronautica Militare vuole tributare a un territorio e, soprattutto, a una comunità cui è storicamente e fortemente legata – ha spiegato il Colonnello Maurizio Daniele, Capo Ufficio Affari Generali del Comando 1a Regione Aerea Milano -. Si tratta di un’altra occasione per celebrare il nostro centenario insieme ai cittadini e far conoscere una Forza Armata dinamica, utile al Paese e con forte propensione all’innovazione tecnologica nonché per esprimere gli ideali che sono nostro il nostro faro guida nelle quotidiane attività svolte al servizio della collettività e delle istituzioni”.

Alle ore 10.45 è previsto il sorvolo delle Frecce Tricolori.

La seconda iniziativa programmata nell’ambito del centenario dell’Aeronautica Militare che coinvolgerà direttamente Palazzo Pirelli è una mostra che, attraverso pannelli tematici, tavole grafiche e video, ripercorre questi primi cento anni di storia con uno sguardo sul futuro. L’esposizione sarà allestita presso lo Spazio Eventi del Pirellone nella seconda metà di ottobre