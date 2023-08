Si masturba al bar davanti a mamma e figlia, denunciato

Si masturbava seduto al tavolino di un bar davanti a una mamma e alla figlia dodicenne che mangiavano in gelato e quando la donna gli ha intimato di smetterla l’ha minacciata di morte. È successo in un bar in Brianza. Sono intervenuti anche il titolare del locale e altri clienti per farlo smettere. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri. I militari lo hanno portato in caserma e denunciato per atti osceni aggravati dalla presenza di un minore e minacce. L’uomo è un marocchino di 47 anni. Era palesemente ubriaco. Alla donna ha detto: “Tu non lo sai ma sono marocchino e ti ammazzo”.