LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “L’hotspot di Lampedusa non è al collasso, l’isola di Lampedusa non è al collasso, è una bugia diffondere queste notizie, si crea un danno per l’economia turistica dell’isola, e non si rende giustizia non solo all’operato del Governo Italiano, ma soprattutto al lavoro di tutte le donne e gli uomini dello Stato, che per garantire la sicurezza di tutti non si tirano indietro davanti alle emergenze”. Così il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, in visita sull’isola dopo gli ultimi sbarchi di migranti. vbo