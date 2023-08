È morto Francesco Alberoni

Il sociologo, scrittore e giornalista, anima dell’Università Iulm, di cui è stato anche rettore, si è spento questa mattina a Milano. Aveva 93 anni. Era ricoverato al Policlinico per delle complicazioni sopraggiunte durante una terapia per una patologia renale. Nato a Borgonovo Valtidone (Piacenza) nel 1929, si era laureato in medicina a Pavia nel 1953 e ha studiato psichiatria, statistica, psicoanalisi, matematica e teoria dell’informazione. Ha insegnato sociologia in varie università italiane e straniere, tra cui Trento, Milano e Losanna. Ha pubblicato numerosi libri su temi come i movimenti collettivi, l’innamoramento, l’amicizia, la leadership e la comunicazione di massa. È stato rettore dello Iulm per 4 anni. Tra le sue opere più famose si ricordano L’amicizia (1984), Innamoramento e amore (1979), L’erotismo (1986), Il volo nuziale (1992), Ti amo (1996) e Il mistero dell’innamoramento (2003). Ha scritto su diversi giornali e riviste ed è stato una firma del Corriere della Sera e de Il Giornale.