Un giovane di 29 anni è stato trovato morto questa mattina a Osnago, centro della Brianza in provincia di Lecco. In base alle prime informazioni, il cadavere si trovava in una stanza, pertinenza di un bar nella zona di piazzale Loreto, alla cosiddetta rotatoria della Cappelletta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando provinciale di Lecco, che hanno subito avviato indagini per accertare la causa della morte e ricostruire l’accaduto.