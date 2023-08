PESCARA (ITALPRESS) – Sigilli su beni per un totale di oltre 10 milioni di euro. Si tratta di automezzi, terreni e fabbricati di una cooperativa del settore dei trasporti sanitari.Congelate anche le disponibilità finanziarie degli indagati per circa 200 mila euro. Questi i risultati delle attività svolte dalle fiamme gialle di Pescara in diverse aree del territorio nazionale.

