Schiamazzi e spari. Hanno creato non poco allarme i festeggiamenti a margine di una festa di nozze, a Milano, finita con un arresto e due denunce. È accaduto in via Venini, dove poco dopo l’1 sono intervenute le Volanti della Polizia dopo le segnalazioni dei cittadini che riferivano dell’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco poi scoperto trattarsi di due scacciacani. Sul posto sono state trovate e identificate 7 persone italiane di origine egiziana, alcune con precedenti, tra cui tre ragazze. Un 25enne che ha fatto resistenza spaccando il finestrino di una Volante è stato arrestato dagli agenti intervenuti mentre un 23enne e un 19enne sono stati denunciati a vario titolo. Oltre alle due scacciacani, è stata sequestrata anche una mazza da baseball.