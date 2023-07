Approfittando della possibilità dell’ingresso giornaliero in una palestra di via Galvani, a Milano, sono entrati negli spogliatoi e, dopo aver forzato un armadietto di un 41enne, hanno rubato un Rolex del valore di 27mila euro e duecento euro in contanti per poi lasciare la struttura poco dopo. E’ accaduto lo scorso 17 ottobre e dopo un mese due rumeni di 27 e 29 anni sono stati riconosciuti autori del furto, anche grazie all’ausilio delle immagini della videosorveglianza, sia dal derubato che da un addetto alla sicurezza. A febbraio l’Autorità Giudiziaria ha emesso un decreto di fermo nei confronti dei due ladri che intanto si erano trasferiti in Francia. Per i due è stato spiccato un mandato di cattura europeo e ieri pomeriggio il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha estradato in Italia il 29enne che, arrestato l’11 maggio dalla polizia spagnola a Madrid, è giunto a Milano con un volo partito dall’aeroporto di Barcellona.