Questa mattina una pattuglia della Polizia locale durante uno dei controlli quotidiani in piazza dei Mercanti ha sorpreso due giovani che riposavano sul monumento della Loggia. Il monumento era stato imbrattato da alcune scritte in blu che si estendevano anche sul pavimento del Broletto. Gli agenti hanno notato che il più giovane dei due era sporco in viso dello stesso colore delle scritte e hanno quindi deciso di svegliarli ed interrogarli. I giovani hanno negato di essere gli autori delle scritte ma, dopo una verifica delle immagini di videosorveglianza che riprendono i due alle 6:37 scrivere a terra alcune parole, sono stati accompagnati dagli agenti presso l’ufficio arresti della Polizia locale per l’identificazione. L’accusa per i due, un 20enne ed un 17enne di origine marocchina, è deturpamento di beni immobili con l’aggravante del monumento di pregio e resistenza a pubblico ufficiale. In contemporanea Amsa e gli uffici competenti del Comune sono stati avvisati per effettuare la pulizia delle scritte sul lastricato e sul monumento. L’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, ha commentato così l’accaduto “La Loggia dei Mercanti continua a essere sotto stretta sorveglianza grazie al costante intervento degli agenti del Nucleo Duomo. È un luogo a disposizione dei cittadini ma vogliamo che ne sia rispettata la bellezza e il significato storico e civico, per questo continuano i controlli del dispositivo della Polizia locale con l’ausilio del sistema di videosorveglianza“.

Scritte al Broletto 1 su 3