Incendio in una casa di riposo a Milano, 6 morti

Un incendio è scoppiato intorno all’1:20 della scorsa notte alla casa di riposo dei Coniugi, a Milano. Il bilancio è di 6 persone morte e 81 ricoverate in ospedale. L’intervento dei Vigili del fuoco è in corso. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. Due delle vittime sono morte a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono morte per l’intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo piano. Due pazienti, fanno sapere dall’Agenzia di emergenza urgenza, sono stati portati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele, quattordici in condizioni serie e 65 meno gravi. La struttura è in parte inagibile. Parte degli ospiti sono stati portati in un’altra ala dove sono in corso le attività. Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell’incendio.

La ‘Casa per coniugi’ è una residenza sanitaria assistenziale di proprietà del Comune di Milano gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni. E’ suddivisa in 12 nuclei di cui due dedicati a malati di Alzheimer. La struttura, che si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di Milano, vicino a Piazzale Corvetto, è situata in un edificio di tre piani del 1920 e ha 210 posti letto.