Si è presentato davanti al ristorante dell’ex inquilino con una bomba carta: “O mi paghi, o salta in aria il locale“. Sabato scorso un 36enne italiano, proprietario di un appartamento in zona Barona, è stato arrestato dopo aver minacciato l’ex affittuario per avere lasciato l’appartamento con un debito di duemila euro sulla fornitura del gas. L’uomo, proprietario dell’appartamento, è tornato ad abitarci e come lo stesso ha raccontato al gip Lidia Castellucci, si sarebbe trovato costretto a farsi “la doccia con l’acqua fredda. Sono disperato – ha affermato tra le lacrime – ma non l’avrei mai fatto“. Nel ristorante, poco distante dall’appartamento, è stato necessario l’intervento degli artificieri per rimuovere l’esplosivo di forma cilindrica, lungo circa 7 centimetri e dotato di miccia. Durante il blitz, il 36enne avrebbe anche rotto il vetro di una finestra servendosi di un casco. L’uomo è stato arrestato per tentata estorsione aggravata e porto in luogo pubblico del manufatto artigianale, nei suoi confronti il pm ha chiesto la convalida e la misura cautelare in carcere su cui ora si dovrà pronunciare il giudice.