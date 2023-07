Il Cup unico, l’agenda con tutti gli appuntamenti per visite ed esami offerti dal servizio sanitario lombardo, non sarà operativo alla fine di quest’anno. La gara partirà i primi di settembre e i risultati di aggiudicazione arriveranno a cavallo tra fine 2023 e inizio 2024. “Sulle tempistiche è vero, mi sono sbagliato” ha commentato in Consiglio regionale l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, che recentemente aveva fatto sapere che c’erano possibilità di vedere operativo il Cup unico già entro la fine del 2023: “Non arriveremo a fine anno ad avere il Cup, la gara partirà i primi di settembre, i risultati dell’aggiudicazione li avremo tra al fine di quest’anno e i primi dell’anno prossimo, poi ci sarà il lavoro di messa a fattor comune di questo sistema” ha spiegato Bertolaso. Ad ogni modo “attraverso il Cup intendiamo disporre di un nuovo servizio digitale unico e centralizzato a livello regionale. Per l’assessore con il Cup unico “ogni cittadino, ma soprattutto i vari enti, responsabili e addetti ai lavori, avranno in tempo reale tutte le informazioni di tutte le attività che si svolgono in ambito sanitario sia pubblico che privato in Lombardia”. Con questo sistema “rivoluzioniamo completamente quello che è l’approccio di prestazione sanitaria dei cittadini della Lombardia”.