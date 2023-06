Inseguimento a folle velocità sulla SS 38, patente ritirata a due tedeschi

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, dopo un inseguimento sulla statale 38 dello Stelvio, hanno ritirato la patente a due persone di nazionalità tedesca. L’inseguimento si è concluso all’altezza del Comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio). Alla guida di due auto di grossa cilindrata, con livrea decorata riconducibile a un evento organizzato attraverso piattaforme digitali dedicate ad amanti di “supercar”, i due conducenti eseguivano pericolosi sorpassi in corrispondenza di incroci senza semafori, correndo a velocità spropositate. Altri utenti assistevano spaventati a quella che sembrava una gara in pieno giorno su autodromo. Le Fiamme Gialle hanno bloccato la corsa delle vetture al termine di un lungo inseguimento, e hanno scortato i due potenti mezzi presso la “Caserma Valtellina”, sede del Gruppo Sondrio, dove i militari hanno identificato passeggeri e guidatori, cui è stata ritirata la patente. Per loro anche la contestazione delle violazioni al Codice della Strada per guida pericolosa.