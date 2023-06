Cancellato dopo due giorni il murale di Silvio Berlusconi a Milano

A soli due giorni dalla sua apparizione questa mattina gli addetti al decoro urbano hanno rimosso il murale dedicato a Silvio Berlusconi a Milano, in via Volturno, dove l’ex premier era cresciuto. A darne notizia è aleXsandro Palombo, l’artista che aveva raffigurato l’ex leader di Forza Italia con vicino il disegno di una targa che riportava l’indicazione di ‘Via Silvio Berlusconi 1936-2023’. Ieri mattina il murale era stato vandalizzato con scritte offensive, poi ripulito e stamani è stato cancellato con vernice grigia anche se sul muro, sottolinea l’artista, è ancora visibile l’ombra del ritratto del Cavaliere che ha resistito alla rimozione.

“Il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenga per far sì che l’opera venga ripristinata”. Così il capo delegazione di Forza Italia in giunta regionale e assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, ha commentato la rimozione del murale dedicato a Silvio Berlusconi in via Volturno a Milano. “La rimozione del murale in memoria del presidente Silvio Berlusconi è un gesto indegno, chiunque abbia preso questa decisione dovrebbe vergognarsi. Quella di Berlusconi è stata una figura fondamentale della storia italiana moderna – ha aggiunto – ed è giusto venga ricordata, ben vengano quindi opere come questa”. Per il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano Alessandro De Chirico “nella Milano democratica e accogliente non c’è posto per un’opera alla memoria di un grande liberale come Berlusconi. Lo abbiamo visto quando alcuni colleghi consiglieri, che rivendicano di essere comunisti, hanno detto no a qualsiasi proposta di dedicargli un luogo simbolo di Milano”. “Stamattina ho scritto all’artista per chiedergli se fosse disponibile a realizzare l’opera in un luogo protetto – ha concluso – da individuare magari con il coinvolgimento della famiglia Berlusconi”.