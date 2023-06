Il Comune di Milano chiederà alla Regione Lombardia più licenze nuove per i taxi per cercare di far fronte alla carenze di vetture in città. Il sindaco Sala ha spiegato che “non le abbiamo ancora chieste ma le chiederemo. Penso che taxi in più servono, le regole dicono che la Regione deve autorizzare quindi la nostra richiesta la faremo. Ma mi pare una richiesta che nasce da tutta la città, con rispetto del lavoro dei tassisti, che non è un lavoro facile e che è soggetto a momenti di grande lavoro e a momenti di bassa. Però c’è bisogno di un servizio più solido in città, perché le richieste sono tantissime“. Il Comune ha riaperto il bando per le doppie guide ma ha ricevuto solo un poche richieste. Secondo il primo cittadino è difficile quantificare quanti taxi mancano in città “ma penso che se dovessimo valutare in un migliaio non sbagliamo di tanto“.