“Il Salotto delle mamme” a Sesto San Giovanni

“Il Salotto delle mamme” è un servizio dedicato a donne in gravidanza o con bambini entro l’anno di vita. Il progetto è realizzato all’interno della Stella Mission Bambini di Sesto San Giovanni (Mi), uno dei quattro centri educativi per la prima infanzia messi in rete dalla Fondazione milanese grazie al progetto “Scintilla”, dedicato a circa 200 bambini della fascia di età 0-6 anni e alle loro famiglie.

“Il Salotto delle mamme” è aperto a ogni donna che stia attraversando il momento della gravidanza o abbia appena partorito e ha l’obiettivo di creare uno spazio protetto dove condividere la propria esperienza, le proprie gioie ma anche le difficoltà e le paure. Numerosi gli aspetti che vengono affrontati: i diversi modi di vivere la gravidanza, la solitudine e la depressione post partum, il cambiamento degli equilibri all’interno della coppia fino alla conciliazione tra lavoro e vita privata.

Gli incontri si svolgono 2 volte al mese a Sesto San Giovanni in un’aula allestita come un salotto di casa creato a dimensione di mamma e bambino: un tappeto a terra con giochi e libri per i bambini, quadri alle pareti, un tè e tante chiacchiere. Un barattolo è sempre a disposizione perché ognuna delle donne possa lasciare in forma anonima un biglietto con gli argomenti di interesse da trattare; al termine di ogni incontro ne viene estratto uno che diventa l’argomento dell’incontro successivo. In base ai temi affrontati, è previsto il coinvolgimento di alcuni esperti come ad esempio pediatra, nutrizionista, psicomotricista, che propongono approfondimenti, consigli pratici e rispondono alle domande delle donne presenti.

Ascolta l’intervista a Serena Sartirana Program Coordinator, Area Infanzia di Mission Bambini, nella rubrica Lombardia Buone Pratiche