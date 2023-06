Omicidio di Senago, al via gli accertamenti irripetibili

Iniziano oggi gli accertamenti irripetibili per individuare le impronte su una serie di confezioni di detersivi, come ammoniaca, candeggina e sapone liquido di Marsiglia, su una confezione di guanti in lattice e su alcuni rotoli di sacchetti di plastica, repertati durante il sopralluogo nell’abitazione di Senago, nel Milanese, dove Alessandro Impagnatiello, la sera del 27 maggio scorso, ha ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza. Le analisi si terranno nel laboratori della sezione ‘Investigazioni scientifiche’ dei Carabinieri di Milano e riguardano tutto quanto usato dal barista per pulire l’appartamento e sbarazzarsi del cadavere della giovane donna e servono anche per verificare se sia stato aiutato da qualcuno. Ipotesi, questa, su cui al momento non ci sono elementi concreti.