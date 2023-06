Memorial Franco Chignoli, il 24 giugno si scende in campo per beneficenza

Scuola Calcio Eracle, DiCOmo SRL & Milan Club Cernobbio hanno annunciato oggi, durante la conferenza stampa, la seconda edizione del MEMORIAL FRANCO CHIGNOLI; un torneo internazionale FIGC di categoria “Pulcini II anno”. Il torneo, la cui prima edizione è stata nel 2022, nasce come giornata di sport e beneficenza; l’anno scorso sono stati donati 4mila euro, raccolti dagli sponsor e dagli organizzatori della manifestazioni, al reparto oncologico dell’ospedale parigino Salpetrière, stesso nosocomio che ha avuto in curo il Sig. Franco Chignoli. Il Memorial, ad ingresso libero, si terrà il 24 giugno a partire dalle ore 10:00 presso il campo sportivo Eracle di Casnate con Bernate (CO). Tra le squadre giovanili che scenderanno in campo ci saranno; AC Milan, Juventus FC, Como 1907, FC Lugano, Eracle FC, U.S.D Opitergina, U.S. Aldini e Cimiano Calcio. Oltre lo sport, durante la giornata sarà possibile godersi un aperitivo od un panino all’aperto, in compagnia di leggende del calcio come Gianluca Zambrotta e altri campioni, che saranno a disposizione per foto e autografi.

Le donazioni raccolte durante la manifestazione saranno divise tra le seguenti associazioni: