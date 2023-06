Prosegue giovedì 15 giugno alle ore 19, con Francesco Cataluccio, scrittore e saggista, il ciclo di incontri sui temi della mostra “Massimo Kaufmann. Le regole del gioco” in corso fino al 31 agosto negli spazi di FORUM900 del Museo del Novecento di Milano. Prima del talk, dalle ore 17, le scacchiere sono a disposizione del pubblico che può giocare anche con l’artista (prenotazione obbligatoria per la partita a scacchi).

In esposizione fino al 31 agosto quattro opere, vere e proprie scacchiere d’artista: tre di queste, realizzate in legno e con misure regolamentari (57×57 cm), sono costituite dalle consuete 64 case e da 32 scacchi dipinti con colori a olio in 96 colori differenti, la quarta, Pan, di dimensioni più ridotte, è destinata ai bambini. Nonostante il chiaro sovvertimento della regola del bianco e del nero degli scacchi, le modalità e le regole del gioco rimangono identiche e le scacchiere perfettamente fruibili. A dimostrazione di ciò, le quattro scacchiere sono rese disponibili ai visitatori che, previa prenotazione, potranno competere in appassionanti duelli scacchistici il martedì durante la pausa pranzo – dalle 12.30 alle 14.30 – e il giovedì prima dei talk in programma. Anche l’artista sarà disponibile alle sfide: una presenza che trasforma il progetto espositivo in performance. Un programma di partite e incontri è inoltre previsto nel mese di giugno, alla presenza dello stesso Massimo Kaufmann e dei tre autori dei testi in catalogo – Marco Senaldi, filosofo, curatore e teorico d’arte contemporanea, Francesco Cataluccio, scrittore e saggista e Lorenzo Madaro, critico d’arte e curatore – che converseranno di scacchi, letteratura e arte contemporanea.