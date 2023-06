Questa mattina in via Adriano 60, a Milano, la Polizia Locale insieme alla Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco hanno sgomberato alcuni edifici dismessi della ex-scuola. Contemporaneamente un’impresa metterà in sicurezza lo stabile ed inizierà la demolizione. Durante le operazioni sono state allontanate circa 40 persone adulte, alle quali il Comune sta offrendo soluzioni del sistema dei servizi comunali di welfare. “Un altro passo per la sicurezza dei quartieri e per riqualificare il quartiere Adriano. Quando come centrosinistra abbiamo iniziato a governare Milano nel 2011 avevamo trovato il disastro di un’operazione immobiliare abbandonata a metà, solo case, in parte non finite e nessun servizio. Abbiamo escusso le fideiussioni, lottato e cercato tutti i soldi per i servizi che mancavano: scuola, verde, viabilità, aggregazione, tramvia. A poco a poco stiamo facendo, avremmo voluto fare più in fretta, ma il disastro lasciato dalla destra era grande” sono le parole affidate ad un post Facebook dall’Assessore di Milano Marco Granelli.

Sgombero Ex-scuola 1 su 10