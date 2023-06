Ferma il bus per tentare di salvare coniglio investito in corso Lodi

Si è trovato davanti un coniglietto agonizzante e ha fermato il filobus della 90/91, che stava rientrando al deposito di corso Lodi, per scendere e cercare di capire se era possibile tentare di salvarlo. Casualmente passavano i carabinieri che, a loro volta, hanno fermato la pattuglia e hanno chiamato l’Enpa, l’ente protezione animali, provando nel frattempo a dargli almeno un po’ d’acqua.

Ma il povero animaletto, probabilmente investito poco prima in una delle strade più trafficate di Milano, è morto quasi subito. L’ultima vittima del traffico cittadino insomma è il tenero coniglietto che non sapremo mai da dove è sbucato; magari l’ennesimo animale domestico abbandonato senza pietà da qualcuno che voleva sbarazzarsene. Alla fine l’autista del filobus Atm se lo ha portato in deposito, in un sacchetto. Poi un furgone dell’Ats se l’è portato via.