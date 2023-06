“Il Landscape Festival negli anni si è affermato come evento internazionale in grado di aprire una seria riflessione e un dibattito sul tema del paesaggio, la cui tutela e valorizzazione sono obiettivi importanti che hanno guidato e continuano a guidare l’azione di Regione Lombardia”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, intervenendo, a Palazzo Pirelli, alla conferenza stampa di presentazione della XIII edizione del Landscape Festival, rassegna internazionale sul paesaggio giunta alla XIII edizione. La kermesse, nell’anno di Bergamo Brescia Capitali Italiane della Cultura 2023, è in programma per la prima volta in entrambe le città dal 7-24 settembre 2023.

“Nell’ambito di Bergamo Brescia Capitali della Cultura – ha evidenziato l’assessore Terzi – era doveroso estendere anche a Brescia questo evento di grande spessore che negli anni, a Bergamo, ha attirato migliaia di turisti e sensibilizzato tanti cittadini sul tema cruciale del paesaggio”. “Ambiente e paesaggio – ha sottolineato Terzi – sono elementi fondamentali per la qualità della vita e come Regione siamo impegnati per coniugare tutela del verde e sviluppo economico, evitando approcci ideologici ma lavorando per valorizzare sempre più un patrimonio che comprende, per esempio, 23 parchi regionali, 1 parco nazionale e i siti Unesco. L’obiettivo è promuovere una cultura della convivenza tra uomo, architettura e natura, trovando un equilibrio tra le esigenze della vita moderna e la salvaguardia del nostro ambiente”.

Vittorio Rodeschini, Presidente Arketipos.