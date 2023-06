Sono ben 400mila i dollari che Bloomberg Philanthropies darà al Comune di Milano per la realizzazione di una pista ciclabile. Il capoluogo lombardo aveva partecipato al bando ‘Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure‘ e oggi, in occasione della giornata mondiale della bicicletta, sono stati annunciati i 10 vincitori dei 275 che hanno partecipato. “La lotta al cambiamento climatico va di pari passo con l’offerta alle persone di maggiori opzioni di trasporto” – ha dichiarato Michael R. Bloomberg, fondatore di Bloomberg Philanthropies e 108° sindaco di New York. Le 10 città vincitrici si trovano in 10 Paesi di cinque continenti e rappresentano in totale più di 15 milioni di abitanti. Milano si è candidata con un progetto di ciclabile per servire gli istituti scolastici e rispondere alle esigenze legate agli spostamenti casa-scuola. A questo si aggiungono occasioni di riqualificazioni per aumentare la qualità dello spazio urbano e la sicurezza per tutti i cittadini che usano la strada. L’itinerario della pista ciclabile proposto ha una lunghezza di circa 6 chilometri. “Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo prestigioso premio – ha detto Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano.