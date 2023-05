Le Nazioni Unite e l’Arma dei Carabinieri collaboreranno per sviluppare programmi formativi per la tutela ambientale. Il Generale Antonio Pietro Marzo, Comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari e Atul Khare, Sottosegretario Generale per il Supporto Operativo delle Nazioni Unite hanno siglato una lettera d’intenti nel corso di un incontro nel Palazzo di Vetro di New York.

mgg/gtr