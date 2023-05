ROMA (ITALPRESS) – Roma blindata per la visita del premier ucraino Volodymyr Zelensky, che oggi terrà la sua prima visita in Italia dall’inizio dell’invasione russa. Il numero uno dell’Ucraina vedrà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e, successivamente farà visita a Papa Francesco. Sui cieli di Roma è stata imposta la “no fly zone” e sulle strade che portano verso il centro sono schierati tiratori scelti. Gli orari degli spostamenti di Zelensky non sono ancora stati ufficializzati per evidenti ragioni di sicurezza. L’incontro con il Santo Padre è considerato, a livello diplomatico, un incontro privato. Il leader ucraino dovrebbe giungere in volo a Ciampino, accolto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e poi iniziare la sua visita dal presidente Mattarella. Successivamente gli incontri con Giorgia Meloni e Papa Francesco. Zelensky concluderà la sua giornata romana con un’intervista in diretta tv alla trasmissione “Porta a Porta” di Bruno Vespa, prima di volare in Germania. (ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it