Ci sono anche alcuni interventi a sostegno di studenti universitari e giovani ricercatori nel Decreto Pnrr che ha ricevuto il via libera definitivo dalla Camera dei deputati: dall’esonero dei contributi previdenziali per l’assunzione di 20.000 ricercatori in azienda, alle misure per la candidatura dell’Einstein Telescope in Sardegna, a quelle per attrarre “cervelli” dall’estero. .

