Bimbo di 11 anni muore investito a Monza

Tragedia a Monza, dove giovedì pomeriggio un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto: il piccolo, di origini cinesi, è deceduto poco dopo all’ospedale San Gerardo. L’incidente è avvenuto forse mentre il bambino rincasava da scuola. A nulla è servito l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Alla guida dell’auto vi era una donna di 50 anni, residente a Brugherio (Monza). Sono in corso le indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre la conducente rischia l’accusa di omicidio stradale.

