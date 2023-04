ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo creato una soluzione che garantisce autenticità e immodificabilità a qualunque contenuto. Ogni dato acquisito con la nostra tecnologia è perfettamente analizzato e corrispondente a tutte le caratteristiche che servono per garantire autenticità: il dato viene analizzato nel profondo, sia dati che metadati, e certifichiamo non solo il contenuto, ma anche il contesto dell’acquisizione come la geolocalizzazione, l’indirizzo ip e altri dati. Non appena riusciamo a garantire che il contenuto sia autentico, lo notarizziamo utilizzando la firma digitale, il mark temporale, il blockchain e altre tecnologie, in modo tale che non si possa più modificare”. In un’intervista all’Italpress, Fabio Ugolini, CEO e Co-Founder di TrueScreen, l’app che consente di certificare qualsiasi file multimediale acquisito con smartphone o tablet, attribuendogli valore legale e probatorio, ha raccontato così gli ultimi sviluppi dell’applicazione digitale e gli svariati settori in cui viene utilizzata.

“Noi vogliamo essere complementari all’attività dei notai, siamo in grado di garantire quello step prima con cui notifichiamo l’autenticità del contenuto – ha spiegato Ugolini – Lavoriamo molto con le assicurazioni in ambito di incidenti auto, ma anche con l’assicurazione sulla proprietà, contro i danni da cyber crime, al fianco delle banche, con tanti studi legali anche in ambiti come cyber bullismo e revenge porn, questo perchè vogliamo dare soluzioni utili anche per il sociale. Lavoriamo inoltre tanto con il mondo delle infrastrutture, siamo diventati uno standard in ottica Superbonus 110% per certificare con valore probatorio che ci siano stati avanzamenti nei lavori – ha aggiunto – In qualunque settore in cui vi sia valore legale o economico collegato a un’informazione digitale, noi possiamo comunque aiutare”.

Alla base dell’app TrueScreen, una serie di processi deterministici che non sfruttano l’intelligenza artificiale: “La nostra veridicità è provata dal fatto che seguiamo pedissequamente le linee guida internazionali: il nostro è un sistema deterministico, replicando all’infinito il nostro procedimento si otterrà sempre lo stesso risultato, è impossibile deviare l’informazione a nostro piacimento – ha sottolineato Ugolini – Non c’è intelligenza artificiale in questo caso perchè introdurrebbe alcune variabili che non vogliamo usare, niente può influire sul nostro processo deterministico”. TrueScreen, che ha ricevuto anche l’importante riconoscimento di “app del giorno” di Apple, fa dell’accessibilità e della garanzia di veridicità dei contenuti il proprio punto di forza: “La nostra accessibilità premia molto, lo strumento è complesso dal punto di vista di cyber security e di parte legale, ma al contempo deve essere semplice da utilizzare. Possiamo acquisire la registrazione dello schermo, siamo gli unici che possono catturare in real time quello che succede nel telefono. In questo modo – ha concluso – noi certifichiamo l’autenticità di quanto successo nel telefono, anche se scomparisse il messaggio sarebbe una prova”.

