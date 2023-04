Corvetto Street Basket Accademy, sport e inclusione

Nel quartiere Corvetto di Milano è nata la “Corvetto Street Basket Academy”, una scuola di basket di strada itinerante, inclusiva, gratuita, per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Vedendo i propri figli crescere, percependo il disagio latente in un quartiere periferico come il Corvetto, Vincenzo e Giovanni hanno pensato di trasformare la passione per lo sport in uno strumento di aggregazione, di consapevolezza e di trasformazione: hanno così trasformato i tanti campi da basket all’aperto del quartiere in luoghi di coesione, costruendo un progetto sociale e sportivo di impatto.

