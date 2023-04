Gianluca Gotto, nomade digitale, scrittore e creatore del blog “Mangia Vivi Viaggia”, presenta il suo nuovo libro Profondo come il mare, leggero come il cielo.

L’incontro fortuito con un monaco buddhista cambia radicalmente la vita di Gianluca Gotto. Inizia così un percorso di consapevolezza nuova verso se stesso e verso gli altri, che gli permette di scoprire un approccio diverso alla vita grazie al quale imparare ad accettare la sofferenza e a trasformarla in una nuova felicità. Una filosofia da apprendere e fare propria per trasformare la propria esistenza.

In Profondo come il mare, leggero come il cielo, Gianluca Gotto condivide gli incontri, le esperienze e i tanti insegnamenti che lo hanno salvato nel momento più buio della sua vita. Un libro intimo e generoso, pieno della saggezza millenaria – ma quanto mai attuale – del Buddha e di consigli pratici per trasformare la sofferenza in un terreno fertile in cui la felicità possa mettere radici.

L’autore

Gianluca Gotto nasce a Torino nel 1990. A vent’anni si trasferisce prima in Australia, poi in Canada. Oggi è uno scrittore appassionato di Oriente e scrive articoli e libri mentre viaggia per il mondo, specialmente in Asia. Sul suo account Instagram e sul suo blog “Mangia Vivi Viaggia” condivide insegnamenti zen ed esperienze di vita. Nel 2018 ha raccontato la sua storia nel libro Le coordinate della felicità, a cui hanno fatto seguito i romanzi bestseller Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso e La Pura Vida. Il suo TEDx “Come essere felici ogni singolo giorno” è tra i più visualizzati di sempre in lingua italiana.

