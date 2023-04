Monza, premiato Francesco Facchinetti

Il GGM AWARD, un premio istituito da GGM Studios, Official Toto Italian Website, assegnato ogni anno ad un musicista che si è contraddistinto per particolari meriti o per motivi legati alla sua esemplare carriera artistica, è stato consegnato a Francesco Facchinetti. La premiazione si è svolta presso la Residenza San Pietro di Monza – Progetto SLAncio che ospita persone in Stato Vegetativo e con SLA. “Provo una grande emozione nel ricevere questo premio – ha detto Francesco Facchinetti – che in passato è stato assegnato a grandi artisti e grandi musicisti. Sono felice di riceverlo in questa sede, la RSD San Pietro Progetto SLAncio, dove ho incontrato belle persone con le quali ho parlato di sport, calcio e musica e di cose importanti. Visitare i reparti di SLAncio ha l’effetto di apprezzare

ancor di più la vita con i suoi doni, anzitutto la salute. Questi incontri danno significato e ci fanno comprendere che spesso diamo valore a cose effimere, mentre qui, a SLAncio, si apprezzano le cose essenziali, si apprezza ancor di più la vita. Sono stato avvolto da un grande affetto, un “abbraccio” da parte delle persone residenti e dei loro familiari. Sposo la causa di SLAncio ed invito a sostenere questo progetto”.