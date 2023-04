Aggredito dai cinghiali si rifugia su un albero, lo recuperano i Vigili del Fuoco

Aggredito da due animali nel bosco, molto probabilmente due cinghiali, un uomo di 34 anni ieri sera si è rifugiato su un albero, da dove ha chiamato i soccorsi. E’ stato quindi recuperato a tre metri di altezza dai vigili del fuoco. E’ accaduto nel parco della Spina Verde, nei dintorni di Como, dove l’uomo aveva fatto una passeggiata. In serata, l’imprevisto: il 34 enne ha raccontato di essere stato attaccato da due animali, molto probabilmente chinghiali, di essersi spaventato e avere trovato rifugio sulla pianta. In effetti i vigili del fuoco hanno trovato l’uomo sull’albero, in stato di agitazione, ma in buone condizioni di salute.