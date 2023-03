Fridays for Future, sciopero per il clima e corteo a Milano

Corteo a Milano questa mattina in occasione dello sciopero globale per il clima promosso da Fridays for future. E’ la prima manifestazione del 2023. I manifestanti, circa un migliaio, si sono riuniti alle 9.30 in piazza Cairoli e hanno attraversato il centro città. Passando davanti a palazzo Marino, gli attivisti hanno accusato il Comune di Milano di essere “il paradiso del green washing”. Tra cori e cartelloni a favore della giustizia climatica, contro l’alternanza scuola-lavoro e contro gli stereotipi di genere, al momento gli studenti stanno proseguendo secondo il percorso concordato. All’altezza della fermata della metropolitana Montenapoleone, alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto ‘No Eni in uni’, accendendo alcuni fumogeni.