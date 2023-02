Elezioni, a Milano seggi accessibili e inclusivi

In occasione delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, il Comune di Milano ha realizzato tre video per supportare presidenti di seggio, scrutatrici e scrutatori nell’accogliere elettrici ed elettori in maniera inclusiva alle urne. Il primo di questi video, realizzato con la collaborazione di Arcigay, contiene un’indicazione ai presidenti di seggio affinché il giorno delle elezioni distribuiscano gli elettori e le elettrici in un’unica fila, anziché dividerli in file differenziate sulla base dei generi femminile e maschile.

Nel secondo video Giuseppe Arconzo, delegato per le Politiche sull’accessibilità del Comune di Milano, richiama l’attenzione sul tema del voto riservato a quegli elettori ed elettrici impossibilitati a votare in modo autonomo e sul loro diritto a farsi assistere in cabina da un accompagnatore. Il terzo dei brevi filmati è dedicato alle modalità di voto e alle indicazioni da seguire per una corretta verbalizzazione delle schede, illustrate dal vice Segretario generale del Comune Andrea Zuccotti. È ancora possibile candidarsi a svolgere il ruolo di Presidente di seggio e scrutatore: il Comune di Milano invita coloro che sono interessati a recarsi direttamente presso l’Ufficio Elettorale di via Messina 52 per dare la propria disponibilità ed ottenere la nomina diretta.