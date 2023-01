Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso a Brescia alle 17 al Teatro Grande. In contemporanea - e in collegamento video - l’inaugurazione a Bergamo, dove al teatro Donizetti sarà presente il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Brescia e Bergamo Capitali della cultura 2023. La cerimonia di apertura è in programma oggi in contemporanea in entrambe le città. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso a Brescia alle 17 al Teatro Grande Tra le quasi mille persone ad attenderlo, i rappresentanti delle istituzioni bresciane e i 205 sindaci bresciani. In contemporanea – e in collegamento video – l’inaugurazione a Bergamo, dove al teatro Donizetti sarà presente il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.