“La situazione Covid mostra una rapida crescita dei contagi soprattutto negli ultimi giorni. In Lombardia l’incidenza è di 672 nuovi casi ogni 100mila abitanti, comunque più bassa rispetto alla media italiana che è di 754, però aumenta la pressione sugli ospedali e ai Pronto Soccorso.” Lo ha detto a Radio Lombardia la Vice Presidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Raccomando a tutti massima attenzione ai luoghi di assembramento, in particolare l’utilizzo della mascherina” ha spiegato la Vice Presidente che ho poi ha aggiunto “che la vaccinazione rappresenta comunque la migliore arma di difesa. Sulla quarta dose gli ospiti delle Rsa sono già stati vaccinati al 96%, mentre per gli over 80 siamo al 24%. Il rischio di infezione nelle Rsa è oggi la metà rispetto alla popolazione. E’ fondamentale che over 80 e fragili over 60 si vaccinino al più presto con la quarta dose.” Letizia Moratti ha poi chiosato: “Per un’estate sicura raccomando la quarta dose agli over 80 e fragili e massima prudenza a tutti i cittadini, in particolare attraverso l’uso della mascherina.”

Dopo aver affrontato il tema degli ambulatori socio sanitari territoriali Aler, Letizoa Moratti ha chiuso l’intervista lanciando un appello: “Come ogni anno nei mesi estivi è importante donare sangue. Rivolgo un appello ai donatori abituali e a tutti i cittadini idonei affinché diano il loro contributo in un periodo dove c’è carenza nelle donazioni di sangue ed emoderivati.”

L’intervista alla Vice Presidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.