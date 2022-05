E’ stata fermata nella notte la figlia di 58 anni di Lucia Cipriano, la donna di 84 anni che è stata trovata morta in casa ieri a Melzo, nel milanese. Il corpo della pensionata era fatto a pezzi ed è stato trovato dopo settimane nella vasca da bagno. Le attenzioni degli inquirenti si sono concentrate subito sul cerchio familiare. La porta di casa non aveva segni di effrazione e l’appartamento era in ordine. Niente faceva pensare ad una rapina finita male. A dare l’allarme è stata l’altra figlia della vittima che vive a Trento e che non riuscendo a mettersi in contatto con la mamma è andata a Melzo a casa sua e ha fatto l’agghiacciante scoperta. A quel punto, a quanto si apprende, l’altra sorella maggiore le avrebbe detto di “aver messo fine alle sofferenze della madre” malata da tempo. La pm Elisa Calandrucci, titolare del caso, ieri ha interrogato a lungo le figlie della donna. La 58enne si è avvalsa della facoltà di non rispondere.