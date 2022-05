YES: addio ad ALAN WHITE, lo storico batterista

Giovedì 26 Maggio 2022 si è spento nella sua casa di Seattle ALAN WHITE, il batterista storico degli YES. Da qualche tempo un’infezione batterica lo aveva stroncato ed era stato infatti da poco annunciato che a malincuore non si sarebbe unito ai suoi compagni per l’imminente tour del 50° anniversario della band. Jay Schellen, uno dei migliori amici di Alan e batterista di World Trade e Asia, farà le sue veci sul palco.

A comunicare la triste notizia è stata la stessa band tramite i social ufficiali: «È con profonda tristezza che gli Yes annunciano che Alan White, amatissimo batterista e compagno da 50 anni, è scomparso, all’età di 72 anni, dopo una breve malattia… Nel corso della sua vita e dei sei decenni di carriera, Alan ha rappresentato molto per molte persone: una rockstar per i fan di tutto il mondo; compagno di gruppo di pochi eletti e gentiluomo e amico di tutti coloro che lo hanno incontrato».

Durante la sua carriera aveva anche collaborato con John Lennon, George Harrison, Ginger Baker, Billy Preston, Joe Cocker, Tony Levin, Steve Winwood, Vangelis, la lista è lunga… Alan è considerato uno dei più grandi e influenti batteristi rock di tutti i tempi, il suo stile era prog rock nell’animo, tanto che negli anni si è sempre rinnovato, incorporando tecniche costantemente al passo con i tempi. Dal 2017 gli Yes sono entrati nella Rock And Roll Hall Of Fame e con 22 studio album incisi hanno venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo.

Nato nel 1949 nella contea di Durham, Alan è entrato a far parte degli Yes nel 1972 per il Close To The Edge Tour e non se n’è praticamente mai più andato. Anche la sua musica resterà… R.I.P.

https://www.youtube.com/watch?v=0dD6eV9ADLQ