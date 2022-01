“La rivoluzione delle 4 A” per sentirsi bene ogni giorno

“La ginnastichina ti ama per come sei, ti rispetta e ti permette di essere costante, senza stress!” Federica Accio, anti personal trainer , è pronta ad accompagnare il lettore in un percorso di accettazione e di crescita. “LA RIVOLUZIONE DELLE 4 A – Accettazione, Antiallenamento, Alimentazione e Armonia per sentirsi bene ogni giorno” è il suo nuovo libro, che arriva dopo “In forma con Fede”.

Partendo dall’assunto che il nostro corpo è l’unico che abbiamo in dotazione e che è necessario imparare ad amarlo e rispettarlo, conoscendone potenzialità e limiti, Federica guida il lettore, capitolo dopo capitolo, al riconoscimento e all’accettazione della nostra struttura fi sica e, soprattutto, alla ricerca dell’armonia tra corpo e mente.

