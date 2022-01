Priorità alla scuola: alzare la soglia dei positivi in classe

Priorità alla Scuola chiede che la scuola resti aperta in presenza e in continuità al più ampio numero di bambini e bambine, studentesse e studenti: l’apertura deve essere reale, non solo formale, né continuamente interrotta. Chiede, inoltre, che, in merito alle disposizioni sanitarie, per la popolazione scolastica valgano le stesse regole in vigore per la popolazione adulta e al di fuori della scuola. Infine, chiede che le disposizioni in materia didattica e sanitaria legate alle scuole siano congruenti e coerenti fra loro, evitando il ripetersi delle anomalie, come la contraddizione tra il contenuto del decreto legge approvato il 7 gennaio e quello della circolare del Ministero della Sanità/Ministero della Salute dell’8 gennaio. Priorità alla Scuola ha inviato al Ministero dell’Istruzione e ai Presidenti di Regione le proprie richieste. In particolare, il comitato chiede di alzare le soglie dei positivi per l’attivazione della Dad e accorciare la quarantena in tutte le scuole di ogni ordine e grado: le attuali soglie, dicono, non garantiscono una scuola in continuità. “Per le scuole primarie e per la prima media (ovvero per la coorte al momento meno vaccinata) chiediamo che i dirigenti scolastici non abbiano facoltà di sospendere la didattica in presenza prima che le procedure di tracciamento siano avviate ed espletate. La scuola, già oberata di eccessive incombenze sanitarie, non deve svolgere il lavoro delle ASL. D’altra parte è necessario introdurre un canale di tracciamento privilegiato e semplice per le scuole: veloce, gratuito e di prossimità e con regole chiare, non interpretabili in modo diverso Regione a Regione, da istituto a istituto. Dalla prima elementare alla seconda media per docenti e ATA chiediamo fornitura di ffp2 e accesso gratuito ai tamponi per docenti e ATA”, spiegano. Dalla seconda media e per tutte le scuole secondarie “chiediamo ffp2 e tamponi gratis per studenti, docenti, ATA; e interventi di prevenzione strutturale, in primo luogo installando adeguati sistemi di ventilazione”. Priorità alla scuola chiede per le scuole dell’infanzia “di alzare il numero di positivi prima che la classe venga chiusa, e l’introduzione di tracciamento anche con tamponi salivari molecolari per i bambini. Chiediamo l’aggiornamento della circolare sulle misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in DAD/DID al fine di prevedere una reale inclusione con la presenza di due o tre bambini che, a rotazione, possano stare in classe insieme all’alunno con bisogni educativi speciali, come già avvenuto nello scorso anno scolastico”. Infine la richiesta di una “campagna vaccinale pediatrica non divisiva e di prossimità, che promuova spazi di informazione”.