Sala, 240 nuovi vigili entro novembre

Il sindaco di Milano Beppe Sala intervenendo in consiglio comunale sulla questione sicurezza garantisce l’arrivo di nuovi vigili in città, come promesso. “Giovedì prossimo daremo il via al bando per la formazione delle graduatorie per il rafforzamento del corpo dei vigili urbani che ci consentirà di assumere 240 vigili entro novembre di quest’anno e altri 260 a novembre del prossimo anno” ha detto il sindaco in Consiglio comunale, riunito online, dopo i le aggressioni avvenute in città a Capodanno e quella di pochi giorni fa ad un vigile.”A mio giudizio più velocemente non si può fare e sarebbe sbagliato farlo, perché i nuovi assunti devono essere addestrati e serve un affinamento con i vigili esperi – ha aggiunto -. Grazie a queste assunzioni l’organico dei vigili passerà a 3350 unita che è il massimo storico mai raggiunto in precedenza. Noi ora abbiamo bisogno di vigili che ambiscano e che siano in condizioni fisiche e psichiche per stare in città. L’assunzione di questi 500 comporterà non solo un aumento di forze ma una moltiplicata disponibilità di donne e uomini per i turni in strada, di giorno e di notte”