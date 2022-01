Intervengono per gli schiamazzi, i carabinieri scoprono un droga-party

I vicini di casa chiamano il 112 per gli schiamazzi, i carabinieri intervengono e scoprono un droga-party nel garage. E’ successo a Varedo, in Brianza. I militari della compagnia di Desio hanno deferito alla Prefettura di Monza tre minorenni trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale. Il controllo è scattato nel cuore della notte quando i residenti di un condominio hanno chiamato il 112 per i rumori e gli schiamazzi provenienti da un garage. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato 10 ragazzi radunati nel garage per un festino. Sentendo un forte odore di cannabis, i militari hanno approfondito il controllo e hanno scoperto che tre giovani, due ragazzi e una ragazza, erano in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, sequestrate. I tre saranno avviati ad un percorso di monitoraggio e controllo sull’uso di stupefacenti, coordinato dalla Preferttura di Monza. Tutti partecipanti sono stati riaffidati ai loro genitori.