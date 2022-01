Scuola, oggi si torna in classe

Gli studenti lombardi tornano in classe, nonostante sia ancora aperto il dibattito sulle lezioni in presenza o la Dad, a causa dell’aumento dei contagi da Covid. “La scuola è pronta. Sicuramente siamo preoccupati, come tutti, ma abbiamo approvato come Governo, all’unanimità, regole chiare precise e puntuali anche per quelle situazioni che richiedono la didattica a distanza ma il principio base è che si torna a scuola” ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervistato al Tg3. ‘C’e’ sicuramente la possibilita’ che manchi del personale. Noi abbiamo dato 400 milioni per rinnovare e potenziare il personale proprio per l’emergenza legata al Covid. Si tratta di 35 mila docenti e di altrettanto personale tecnico in piu’. Ricordo che anche in passato dopo il Natale si sono registrate molte malattie ma questa situazione si affronta insieme e con la volonta’ di tutto’ ha aggiunto il Ministro.