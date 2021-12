Il fitto palinsesto culturale a cadenza settimanale, gratuito e aperto a tutti, ideato da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, per il mese di dicembre arriva al suo apice con due giornate dedicate al solstizio d’inverno e all’arrivo del momento più magico dell’anno. Celebrare i cambi di stagione è uno degli appuntamenti fondanti del programma culturale di BAM, che domenica 19 dicembre saluta l’arrivo della stagione invernale con una giornata di festa alla scoperta dell’acqua nelle sue varie forme, esplorata attraverso il linguaggio del cinema, della fotografia e dei new media, con un ricco calendario di appuntamenti:

– BAM Workshop Adults and Kids: Drops of life. Percorso digitale lungo i viali del Parco e mappa interattiva: 11 tappe e una serie di visite e mini-laboratori con biologi esperti per comprendere il ciclo dell’acqua e imparare divertendosi, con tanti collegamenti tra scienza e aspetti della vita milanese. Orario laboratori: 11:00-12:30; 15:00-16:30. In collaborazione con Verdeacqua.

– BAM Workshop Adults and Kids: Caccia al tesoro della Regina delle Nevi (ore 10-13). Un gioco partecipativo e itinerante nel Parco dedicata alle famiglie per ritrovare una sequenza mancante del film “La regina delle nevi” (1957), capolavoro dell’animazione russa tratto dalla fiaba omonima di Hans Christian Andersen, a cui è ispirato anche il film Disney “Frozen-Il regno di ghiaccio”. In collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana.

– Performing Arts in the Park: la Banda d’Affori (ore 15-16:30). Continuano le performance musicali che intrattengono i cittadini tra il parco e la piazza grazie a 30 appassionati musicisti della Banda con un repertorio tipicamente natalizio.

– Passeggiate BAM: Design, Architettura, Natura “Memoria d’acqua a Milano” (ore 15:30-17). Una passeggiata alla scoperta del Parco e dei suoi segreti invernali, con un’attenzione particolare al ruolo che l’acqua svolge per, a partire dall’antico tracciato del Naviglio Martesana. In collaborazione con MAART.

– BAM Workshop Teens and Adults: Filmiamo l’inverno (ore 15-18). Seminario per sperimentare il linguaggio del cinema sul campo partecipando a un contest dedicato al ghiaccio e all’inverno. Due sessioni progettate per gruppi di partecipanti muniti di smartphone saranno coordinate da 1 videomaker professionista. I migliori cortometraggi saranno pubblicati sul sito di BAM e di Fondazione Cineteca Italiana

-Performing Arts in the Park: Open Air Cinema (ore 17:15-20). Inedita rassegna di cortometraggi dedicati al tema dell’acqua, realizzata in collaborazione con Cinevan e Perimetro: da mini-documentari ambientalistici a brevi animazioni per bambini, seduti sulle sdraio al caldo sotto soffici coperte per vivere il parco anche in inverno!

La chiusura del programma culturale 2021 di BAM è invece affidata all’atteso Concerto di Natale dei The Gospel Brothers & The Voice of Worship, che giovedì 23 dicembre, dalle 19 alle 20.30 si esibiranno per la prima volta in Italia, in Piazza Gae Aulenti. Due tra le voci più brillanti della scena Gospel moderna – Mr. Raymond Thompson (da Dallas) e Mr. Marlin Monroe Williford (da Detroit) – saranno affiancate da Monica Lewis, Brenda Turner, John Alexander e Journey Sings, creando un sestetto di assoluta eleganza e raffinatezza musicale e vocale. Voci calde, profonde ed energiche accompagnano ritmi soul, con un repertorio classico rivisitato con toni pop e brani di gospel contemporaneo. La tradizione spiritual afro-americana si arricchisce di armonie jazz e blues.

Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono gratuiti su registrazione. Info e prenotazioni su www.bam.milano.it